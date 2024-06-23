Kocaeli Başiskele'de çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

23.06.2024 18:18
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Evin alev topuna döndüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Başiskele ilçesi Mehmet Ağa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Evde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ağaçlık alana sıçradı. Yangını gören mahalleli 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen evi ve ağaçlık alanı söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli Başiskele'de çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Başiskele'de çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı - Son Dakika
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