Kocaeli D100 Karayolu'nda Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli D100 Karayolu'nda Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, D100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

04.06.2024 23:37
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Kocaeli D100 Karayolu'nda kazaya karışan otomobil kağıt gibi ezilirken 4 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Körfez ilçesi D100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 35 ANZ 964 plakalı otomobil kazaya karıştı. Meydana gelen kazada otomobil kağıt gibi ezildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 kişiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde araçta sıkışan 4 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle araç hurdaya dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli D100 Karayolu'nda Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli D100 Karayolu'nda Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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