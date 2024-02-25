Kocaeli Darıca'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kocaeli Darıca'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli Darıca\'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında, daire sakinlerinin mangal yapması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Çatı katında büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.02.2024 17:57  Güncelleme: 18:00
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında daire sakinleri mangal yaptığı esnada yangın çıktı.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire sahipleri mangal yaptığı esnada çatı katında yangın çıktı. Daire sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Çatı katında büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kocaeli Darıca'da Apartman Çatısında Yangın Çıktı - Son Dakika
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