Kocaeli\'de 105 Bin Sahte Şampuan Ele Geçirildi

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Kocaeli'de iki farklı ilçedeki bazı iş yerlerinde yapılan aramada 104 bin 665 kutu sahte şampuan, çok sayıda boş kutu ve sahte etiket ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Körfez ve Dilovası'nda bulunan bazı iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa 104 bin 665 şampuan, 53 bin 86 boş şampuan kutusu, 400 bin sahte etiket, 23 bin 417 kutu kapağı ve bin 862 ambalaj kutusu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahıs gözaltına alındı. - KOCAELİ