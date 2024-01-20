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Kocaeli'de 115 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 box cihazı ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 115 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 box cihazı ele geçirildi

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 115 gümrük kaçağı cep telefonu, 7 saat, cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan 5 box cihazı ve 5 harddisk ele geçirildi. Ayrıca, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli\'de 115 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 box cihazı ele geçirildi
20.01.2024 - 13:34,
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Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 115 gümrük kaçağı cep telefonu, 7 saat, cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan 5 box cihazı ve 5 harddisk ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 115 gümrük kaçağı cep telefonu, IMEI klonlamak için kullanılan laptop, cihaz kimliğini değiştirmek için kullanılan 5 box cihazı, 5 harddisk, 9 gümrük kaçağı kulaklık, 7 gümrük kaçağı saat, 4 gümrük kaçağı hoparlör ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan şahıslardan 3'ü hakkında kaçakçılık suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakılırken 2 şüpheli ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 115 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 box cihazı ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 115 gümrük kaçağı cep telefonu ve 5 box cihazı ele geçirildi - Son Dakika
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