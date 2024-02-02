 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli\'de 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğinin takibine yönelik yaptıkları çalışmalarda Gebze ve İzmit'te durdurulan araçlarda toplamda 13 düzensiz göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İki olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

02.02.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de durdurulan 2 araçta toplamda 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 28 Ocak'ta Gebze'de bir araç durduruldu. Araçta yakalanan 9 düzensiz göçmen, işlemleri için Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 30 Ocak'ta ise İzmit'te durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen daha yakalandı. 4 göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Her iki olaya ilişkin gözaltına alınan İ.N., A.E. ve A.I. isimli 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Yargı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:48:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement