Kocaeli\'de 2 araçta 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de durdurulan 2 araçta toplamda 13 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen hareketliliğinin men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, 28 Ocak'ta Gebze'de bir araç durduruldu. Araçta yakalanan 9 düzensiz göçmen, işlemleri için Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 30 Ocak'ta ise İzmit'te durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen daha yakalandı. 4 göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Her iki olaya ilişkin gözaltına alınan İ.N., A.E. ve A.I. isimli 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ