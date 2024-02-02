Kocaeli\'de 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun İstismar Davasında Sanık Beraat Etti

Kocaeli'de 13 yaşındaki kız çocuğunun eve gelen boya ustası tarafından istismar edildiği iddiası mahkemeye taşındı. Kız çocuğu sanıktan şikayetçi oldu, annesi ise olmadı. Kızının sürekli yalan söylediğini ifade eden anne, "Kızımın başka mahkemede babasına yönelik de şikayeti vardı. Babasında olduğu gibi bu olayda da yalan söylediğini düşünüyorum. Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu" dedi. Sanık, delil yetersizliğinden beraat etti.
Gebze'de 3 yıl önce 13 yaşında olan G.H.B. isimli kız çocuğu, anneannesinin evine gelen boya ustası E.D.'nin kendisine cinsel istimarada bulunduğunu iddia etti. Kız çocuğu bu durumu ailesine anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan E.D., ifadesi sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"Boyacı soyundu"
"Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan yargılanan tutuksuz sanık E.D. hakkında açılan davanın son duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık E.D., annesi İ.E. ve taraf avukatları katıldı. Şu an 16 yaşında olan G.H.B., duruşmaya pedagog eşliğinde SEGBİS ile katıldı.
Gebze'de Çocuk İzlem Merkezi'nde kaldığını söyleyen G.H.B., "Olay yaşanana kadar anneannemle yaşıyordum. Anneannem koruyucu ailemdi. 2021 mayıs ayında anneannem evi badana yaptırmak için usta çağırmıştı. Anneannem ve abim boya almak için evden çıktılar. Ayrıca anneannem bana ustaya yardımcı olmamı söyledi. E.D. beni odada duvarın arasına sıkıştırarak öpmeye çalıştı. Elini kıyafetimin içine koyarak göğsümü elledi. Daha sonra pantolonunu çıkardı, soyundu. Ben, 'Sakın öyle bir şey yapma' dedim. Sanık bana, 'Sakın kimseye söyleme yoksa sevdiklerine zarar veririm' dedi. Anneannem ve abim gelince korkudan bir şey diyemedim. Olay bu şekilde son buldu. Kısa bir süre sonrada durumu aileme anlattım. Şikayetçiyim" dedi.
"Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu"
Olaya ilişkin dinlenen G.H.B.'nin annesi İ.M., "Kızımın velayeti ben de ancak yaşanan olaylar sebebiyle şu an sosyal hizmetlerde kalıyor. Kızım birinci sınıftan beri annemin yanında yaşıyor. Olayı annemden öğrendim. Yaşanan olay sebebiyle sanıktan şikayetçi değilim. G.H.B. bana sanıkla yaşanan olayı rızasıyla yaptığını söyledi. Kızım sürekli yalan söyleyen birisidir. Gizli gizli çantadan para alır. Kızımın başka mahkemede babasına yönelik de şikayeti vardı. Babasında olduğu gibi bu olayda da yalan söylediğini düşünüyorum. Kızım evleneceğim adama da sulu davranıyordu. Şikayetim yoktur" şeklinde konuştu.
Beraat etti
Hakimin, "Kızının birinci sınıftan beri annenle yaşadığını söylüyorsun, yalan söylediğini nereden biliyorsun?" sorusu üzerine anne İ.M., " Antalya'da yaşıyorum ama 3-4 ayda bir kızımı görmeye geliyorum" ifadelerini kullandı.
Sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin sonuç ve delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. - KOCAELİ
2013'teki Gezi Parkı olayları sırasında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aysu ile Kardeniz arasında yapılan elemede adaya veda eden isim Kardeniz oldu. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan Kardeniz, ekip arkadaşları tarafından sakinleştirildi.
Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırdığı için adı Palalı Sabri olarak kalan Sabri Çelebi İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'yi eleştirmesine yanıt veren CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi olmadığını doğruladı. Kılıçdaroğlu ayrıca, Türkiye'de hukuk düzeninin olmadığını ve yargının bağımsızlığının yerle bir edildiğini belirtti.
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye ambulans ile getirilen ve buradan başka bir hastaneye götürülmek istenen Kemal Atkoşar'ın oksijenin kesildiği iddia edildi. Olaya ilişkin şikayetçi olan Kemal Atkoşar'ın kızı Ece Atkoşar, hastanede yapılan müdahalelerin yetersiz olduğunu ve babasının birkaç saat entübe edildikten sonra hayatını kaybettiğini belirtti. Şikayet dilekçesinde, hastanenin ihmali ve kusurlu davranışlarına dair detaylar yer aldı.
Süperstar Ajda Pekkan, yaz ayından beri çektiği omuz ağrısı nedeniyle 3 gün önce ameliyat oldu. Sağ omzundan operasyon geçiren Pekkan, 3 hafta fizik tedavi görecek.
Astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacağı duyuruldu. Gezeravcı, istasyonda kaldığı sürede 13 deney gerçekleştirdi. Dragon kapsülüyle dönecek olan Gezeravcı, ABD'ye inmesi bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de 13 Yaşındaki Kız Çocuğunun İstismar Davasında Sanık Beraat Etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?