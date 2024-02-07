Kocaeli\'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar suçundan sanığa hapis cezası

Kocaeli'de 2 yıl önce 14 yaşındaki kıza cinsel istismar uyguladığı iddiasıyla yargılanan sanık savunmasında, kızın yaşını 18 olarak bildiğini öne sürdü. "Vicdanım rahat, suçsuzum" diyen sanığa, reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, 2022'de 14 yaşında olan Z.A. ile 22 yaşındaki M.K., sosyal medyadan tanışarak arkadaşlık kurdu. İddiaya göre, M.K. 2 kez kız çocuğu Z.A'ya cinsel istismarda bulundu. Olaydan sonra kızlarının davranışlarında değişiklik olduğunu fark eden aile, Z.A'yı pedagoga götürdü. Z.A'nın olayı uzmanlara anlatması üzerine aile şikayette bulundu. Gözaltına alınan M.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
"Bizim koruduğumuz değere yakışır şekilde ceza verilmesini talep ediyoruz"
"Nitelikli cinsel istismar" suçundan açılan davanın son duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık M.K. ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin savunma yapan Z.A.'nın aile avukatı, "Mağdurun olay tarihinde 14 yaşında olduğu ortadadır. Sanık ile mağdur sosyal medya hesabı üzerinden tanışarak konuşmaya başlamış. Sanık olay tarihinde 22 yaşında olup, mağdurun yaşını da bilmektedir. Sanık 2 kez İstanbul'dan mağdurun İzmit'teki evine gelerek kızı istismar etmiştir. Mağdura ulaşamayan sanık ona defalarca sinkaflı küfür etmiş. Sanık kendisinden 8 yaş küçük çocuğu istismar etmiştir. Bizim koruduğumuz değere yakışır şekilde ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi.
"Mağdur yaşından 2 kat daha büyük göstermektedir"
Sanık avukatı ise "Müvekkilim kıza reşit olup olmadığını sormuş. O ise 18 yaşında olduğunu söylemiştir. Mağdur yaşından 2 kat daha büyük göstermektedir. Mağdur önceki celsede mahkeme huzurunda da yaşını sürekli farklı söyledi. Müvekkilim genç bir çocuk ve o dönemde evlenmek istiyor, ciddi niyetle yaklaşıyor. Müvekkilim polis değil ki mağdurun kimliğini istesin. M.K. herhangi suç işlememiştir. Sanığın, mağdurun kaç yaşında olduğunu sormuş olması suç işleme unsurunu ortadan kaldırmıştır. Müvekkilim olay tarihinde mağdurla evlenmek istemiş. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.
Sanığa 2 yıl 6 ay hapis
Son sözleri sorulan sanık M.K., "Z.A'nın 18 yaşında olduğunu biliyordum. Mahkeme sürecinde mağdur bana 'Özledim' diye mesaj attı. Benden 8 yaş küçük biriyle birlikte olma ihtiyacı duymadım. Vicdanım rahat, suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığa "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KOCAELİ
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