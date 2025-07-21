Kocaeli\'de 3,2 Milyon TL\'lik Kaçak Sigaralar Ele Geçirildi

Kocaeli'de piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 220 bin TL olan bin 610 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 18 Temmuz Gebze ve Kartepe ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 220 bin TL olan bin 610 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. - KOCAELİ