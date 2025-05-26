Kocaeli'de Abi Kardeş Arasında Tüfekli Tartışma - Son Dakika
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Kocaeli'de Abi Kardeş Arasında Tüfekli Tartışma

Kocaeli\'de Abi Kardeş Arasında Tüfekli Tartışma
26.05.2025 16:24
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İzmit'te yer meselesi yüzünden çıkan tartışmada abi, kardeşini tüfekle yaraladı ve kaçtı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yer meselesi sebebiyle abi kardeş arasında çıkan tartışmada kan aktı. Abi, tüfekle vurduğu kardeşini ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ.K. ile F.K. isimli iki kardeş arasında yer meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle F.K., tüfekle kardeşi İ.K'ye ateş açtı. İ.K. kanlar içinde yerde kalırken, F.K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.K'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Abi Kardeş Arasında Tüfekli Tartışma - Son Dakika

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