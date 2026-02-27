Kocaeli'de Acı Olay: Yemek Hazırlarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kocaeli'de Acı Olay: Yemek Hazırlarken Hayatını Kaybetti

Kocaeli\'de Acı Olay: Yemek Hazırlarken Hayatını Kaybetti
27.02.2026 22:45
Yatalak annesine yemek hazırlarken düşen 63 yaşındaki kadın, komşuların yardımıyla kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yatalak annesine yemek hazırladığı sırada mutfakta yere yığılan kadın hayatını kaybetti. Kızının yere yığıldığını gören kadının çığlıkları ile eve gelen komşular acı olayla karşılaştı.

Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ, mutfakta yemek hazırladığı sırada yere yığıldı. Talihsiz kadın düştüğü yerden bir daha kalkamadı. Hasta annesinin yardım çığlığı üzerine komşular olay yerine geldi. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gül Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Mezarlıklar Müdürlüğüne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

