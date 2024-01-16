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Kocaeli'de Aldattığı İddiasıyla Öldürülen Kadının Eşi Hakkında Rapor Talebi - Son Dakika
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Kocaeli'de Aldattığı İddiasıyla Öldürülen Kadının Eşi Hakkında Rapor Talebi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aldattığı iddiasıyla kocası tarafından öldürülen Kıymet Budak'ın tutuklu eşinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevkine ve eşi ile mesajlarının incelenerek rapor haline getirilmesine karar verdi.

Kocaeli\'de Aldattığı İddiasıyla Öldürülen Kadının Eşi Hakkında Rapor Talebi
16.01.2024 - 11:30,
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aldattığı iddiasıyla kocası tarafından öldürülen ve cenazesi kimsenin teslim almaması üzerine belediye ekipleri tarafından defnedilen Kıymet Budak'ın tutuklu eşinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevkine ve eşi ile mesajlarının incelenerek rapor haline getirilmesine karar verdi.

Halıdere'deki bir restoranda 23 Kasım 2022'de meydana gelen olayda, Kıymet Budak (33), tartıştığı eşi Ş.B. (53) tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürülmüş, şüpheli ise olay yerinden kaçmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada Kıymet Budak'ın eşi Ş.B. ile ağabeyi N.B. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kıymet Budak'ın cenazesi ise günlerce kimse teslim almayınca savcının talimatıyla belediye ekipleri tarafından defnedilmişti.

Rapor talep etti

"Kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan yargılanan Ş. Budak'ın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. duruşması görüldü. Duruşmaya Tutuklu sanık Ş. Budak ve taraf avukatları katıldı. Geçen celse avukatın sanığa tedavi gördüğü hastanelerde şizofreni teşhisi konulduğu belirtmesi üzerine cezai ehliyetinin olup olmadığı talep edilmişti. Bu celse de sanık avukatı, sanığın eşi Kıymet Budak ile mesaj içeriğinin rapor haline getirilmesini talep etti.

Telefonu incelenecek

Mahkeme heyeti, sanığın gerek duyulması halinde gözlem altında tutulması ile akli dengesinin yerinde olup olmadığını tespiti için Gözlem İhtisas Dairesi'ne sevkine ve eşi ile yazışmaların incelenerek rapor haline getirilmesine karar verdi.

İlk duruşma

Öte yandan, 5 Temmuz'da görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıkan sanık, savunmasında eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek, "Kızım İran'da annesinin başka adamlarla cinsel ilişkiye girdiğini görmüş. Kıymet, kızımızı tehdit edip korkuttuğu için çocuğum bunu bana ilk başta söylemedi. Bunun üzerine boşanmak istediğimi söyledim ve eşim bunu kabul etti. Protokol aşamasında Kıymet boşanmaktan vazgeçti. Olay gecesi bu konuyu konuşmak için dışarı çıktığımızda eşim bana küfür ederek hakaretlerde bulundu. Çocuklarımın velayetini almak istediğimi söylediğimde ise 'Çocukların senden olduğu ne malum' dedi. Bunun üzerine üzerimde bulunan silahı çıkararak 2 el ateş ettim. Daha sonra eve giderek durumu abime anlattım. Abim çocuklarım olması sebebiyle suçu üstleneceğini söyledi. Ertesi gün adliyeye gittiğimde her şeyi itiraf ettim" ifadelerini kullanmıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Aldattığı İddiasıyla Öldürülen Kadının Eşi Hakkında Rapor Talebi - Son Dakika


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