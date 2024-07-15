Kocaeli'de Alzheimer hastası kadın 18 gündür kayıp - Son Dakika
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Kocaeli'de Alzheimer hastası kadın 18 gündür kayıp

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 18 gün önce gece saatlerinde evden çıktıktan sonra hala bulunamadı. Yıldırım'ı arayan çocukları ve polis, endişeli bir şekilde haber bekliyor.

15.07.2024 18:53
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de 18 gün önce gece saatlerinde evden çıkan 87 yaşındaki Alzheimer hastası kadın hala bulunamadı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ikamet eden 87 yaşındaki Emine Yıldırım'dan 28 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Gece saatlerinde tek başına evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yıldırım'ı oğlu her yerde arıyor. Alzheimer hastası olan kadından uzun süredir haber alamayan ve durumu polise bildiren 8 çocuğunun endişeli bekleyişi sürüyor.

18 gündür annesini her yerde arayan Hasan Yıldırım, "Annem gece saatlerinde evin yakınında kayboldu. Çok endişeliyiz, durumu her yere bildirdik. Emniyet güçleri her yerde arıyor. Ne gecemiz kaldı, ne gündüzümüz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Alzheimer hastası kadın 18 gündür kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Alzheimer hastası kadın 18 gündür kayıp - Son Dakika
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