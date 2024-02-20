Kocaeli\'de avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasıyla 15 yıl hapse mahkum edildi

Kocaeli'de cezaevinde görüştüğü müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasıyla tutuklanan avukat hakkında karar açıklandı. Savunmasında, "Avukat olmanın cezasını yaşıyorum" diyen sanık, 15 yıl hapse mahkum edildi.
Olay, 10 Kasım 2022 tarihinde Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Tutuklu bulunan müvekkili H.B. ile görüşen avukat Bayram O.U., görüşün ardından cezaevinden ayrıldı. Sanık ve hükümlü H.B'nin koğuşa götürülmeden önce tekrar araması yapıldı. İnfaz koruma memurları tarafından yapılan aramada H.B.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bunun üzerine Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli avukat Bayram O.U.'nun adresinin kayıtlı olduğu ev ile iş yerinde narkotik polisleri tarafından arama yapıldı. Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan aramalarda, sökülmüş kök kenevir, saksıda dikili 2 kenevir, 1,88 gram tütüne karışık esrar, 1,65 gram esrar, kuru sıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Bayram O.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha önce görülen duruşmada sanık suçlamaları reddetmiş, evde bulunan uyuşturucunun annesine, ofisinde bulunan uyuşturucunun ise katibine ait olduğunu söylemişti. Katip ve annesi de aynı doğrultuda ifade verirken, mahkum H.B. de uyuşturucunun avukatıyla ilgisi olmadığını, paketin koğuşun bahçesine düştüğünü ve bu şekilde temin ettiğini söylemişti.
"Mahkumun kasık bölgesine dokunmadım"
Davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Salonda tutuklu sanık Bayram O.U. ve avukatı hazır bulunurken, tanık infaz koruma memurları ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Tanık olarak dinlenen infaz koruma memuru
M.G., "H.B. görevli bulunduğum cezaevinde mahkumdur. Görüşe gitmesinden önce üzerini aradım. Üstünde bir şey yoktu" diye konuştu.
"Kağıt altından uyuşturucu verme durumu olabilir ancak ben bunu fark etmedim"
Görüşü izlediğini söyleyen memur R.Ç. ise "Avukat olduğunu olay tarihinde öğrendiğim sanık ile H.B. arasındaki görüşmeyi ben izlemiştim. Sadece aralarında kağıt kalem alışverişi oldu. Başından sonuna kadar dikkatli şekilde izledim. Bir şey verdiğini fark etmedim. Kağıt altından uyuşturucu verme durumu olabilir ancak ben bunu fark etmedim. Ben, sanık olan avukata boş kağıt verdim. Avukat kağıdı masaya koyarak H.B'ye bir şeyler anlatıyordu. Daha sonra bu kağıdı sürterek H.B'nin önüne uzattı, H.B. baktıktan sonra kağıdı aynı şekilde avukata uzattı. Kağıt alışverişinden kastım budur" şeklinde konuştu.
"Avukat olmanın cezasını yaşıyorum"
Suçlamaları kabul etmeyen sanık Avukat Bayram O.U., "H.B'ye uyuşturucu verdiğime dair delil ve şüphe yok, sadece varsayım var. Herhangi bir parmak izim çıkmamış. H.B'nin kanında zaten uyuşturucu maddeye rastlanmıştır. Uyuşturucuya sahip bir kişiye nasıl uyuşturucu veririm. Belki görüş gününde ziyaretçileri vermiştir, önceki görüş günü ne zamandı, bunlar hiç düşünülmüyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Şüpheden sanık yararlanır. Görüşme yaptığım için avukat olmanın cezasını yaşıyorum. 16 aydır işlemediğim suçtan dolayı tutukluyum. İşlerim yarım kaldı, ceza alacaksam bile tahliyemi istiyorum. Aleyhimde delil bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
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