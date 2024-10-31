Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Kocaeli'de gençler arasında bıçak ve sopalarla kavga çıktı; 1'i ağır 2 genç yaralandı.

31.10.2024 21:38
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Gençlerin bıçaklı sopalı kavgası kamerada: 1'i ağır 2 yaralı

Sokak ortasında böyle kavga ettiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir grup genç sokak ortasında bıçak ve sopalarla kavga etti. O sırada yoldan geçen jandarma personelinin tek başına müdahale etmeye çalıştığı kavgada 1'i ağır 2 genç yaralandı. Olay anı ise saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Ataevler Mahallesi Yağmur Sokak'ta iki grup genç arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gençler sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında gençlerden E.K. ile V.A. bıçaklandı. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, diğer şahıslar ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gençlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yoldan geçen jandarma personeli olaya müdahale etti

Öte yandan, gençlerin bıçaklı ve sopalı kavgası vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin birbirlerine saldırdığı, o sırada yoldan geçen bir jandarma personelinin de kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. Aynı zamanda görüntülerde, sürücülerin de korna çalarak tarafları dağıtmaya çalıştığı duyuldu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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