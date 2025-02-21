Kocaeli'de BİM Kamyonu Kayıp Tehlikesi

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Rampadan inmeye çalışan BİM kamyonu kaydı

KOCAELİ - Kocaeli'de karlı yolda rampa aşağı inmeye çalışan BİM'e ait kamyon kayarak kaza riski taşıdı. Vatandaşlar o anları kayda alarak, araç sürücüsünü yönlendirdi.

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan ve sabah yoğunluğunu artıran kar sebebiyle bazı noktalarda yollar kapandı, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Küreme araçlarıyla şehrin dört bir tarafı temizlenirken, yoğun kar sebebiyle yollar tekrardan kar tutmaya başladı.

Seyir halindeki BİM'e ait kamyon da karlı yolda kaldı. Rampadan inmeye çalışan araç, yan yan kayarak kaza riski taşıdı. O anlara şahit olan ve kayda alan vatandaşlar, "Aracı devireceksin, aşağıya devam et. Tekerler kalkıyor. Kal böyle" diyerek muhtemel kazanın önüne geçmeye çalıştı.