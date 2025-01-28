Kocaeli'de Çatı Yangını: Mahsur Kalanlar Camda Bekledi

Kocaeli'de çatı yangını: Mahsur kalanlar camda kurtarılmayı bekledi
KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalanlar cam ve balkonda kurtarılmayı bekledi. Yangına müdahale sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Pelit Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında mahsur kalanlar cam ve balkona çıkarak yardım istedi. Paniğe neden olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken söndürme çalışmaları sürüyor.
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