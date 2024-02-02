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Kocaeli'de Çekici ve Karavanların Fren Sistemlerini Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Çekici ve Karavanların Fren Sistemlerini Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli\'de Çekici ve Karavanların Fren Sistemlerini Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, park halindeki çekici, karavan ve bir tırın fren sistemlerini kontrol eden cihazı çalan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

02.02.2024 18:29
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Kocaeli'de dorse takılı haldeki çekici, karavan ve bir tırın fren sistemlerini kontrol eden cihazı çaldığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez'de farklı zamanlarda park halindeki dorse takılı haldeki çekici, karavan ve park halindeki bir tırın fren sistemlerini kontrol eden cihaz çalındı. Karavanın, sahte plaka takılı araç ile çalındığı öğrenildi. İnceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin kimliğini tespit etti. S.Ş. ve M.R.D. Körfez'de, M.A. ise Manisa'da gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Çekici ve Karavanların Fren Sistemlerini Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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