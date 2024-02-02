Kocaeli\'de Çekici ve Karavanların Fren Sistemlerini Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

3.Sayfa

Kocaeli'de dorse takılı haldeki çekici, karavan ve bir tırın fren sistemlerini kontrol eden cihazı çaldığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez'de farklı zamanlarda park halindeki dorse takılı haldeki çekici, karavan ve park halindeki bir tırın fren sistemlerini kontrol eden cihaz çalındı. Karavanın, sahte plaka takılı araç ile çalındığı öğrenildi. İnceleme başlatan polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin kimliğini tespit etti. S.Ş. ve M.R.D. Körfez'de, M.A. ise Manisa'da gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ