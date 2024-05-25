Kocaeli\'de CHP İl Başkan Adayı Uğraş Gürdal Çiftçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kocaeli'de geçen yıl CHP İl Başkan Adayı olan ve dün evinde ölü bulunan Makine Mühendisi Uğraş Gürdal Çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Arızlı Mahallesi'nde ikamet eden Uğraş Gürdal Çiftçi (49), evinde iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftçi'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

İntihar ettiği öğrenilen Çiftçi'nin cenazesi bugün ailesi tarafından morgdan alındı. İzmit Fevziye Cami'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Yıldızlı, Mühip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, eski milletvekili Hikmet Erenkaya, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çiftçi'nin naaşı Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Makine mühendisi olan Çiftçi, 30 Eylül 2023'de gerçekleştirilen olağan il kongresinde CHP Kocaeli İl Başkanlığına aday olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. Çiftçi'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu biliniyor. - KOCAELİ