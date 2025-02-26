Kocaeli'de Cinsel İstismar Davası: İki Amcaya Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Cinsel İstismar Davası: İki Amcaya Ceza

Kocaeli\'de Cinsel İstismar Davası: İki Amcaya Ceza

Kocaeli'de yeğenlerine 8 yıl boyunca cinsel istismar uygulayan iki amcaya hapis cezası verildi.

26.02.2025 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 5 ve 6 yaşlarındaki yeğenlerine 8 yıl boyunca zincirleme şekilde cinsel istismar uyguladığı iddia edilen 2 amcanın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan birine 45, diğeri ise 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İddiaya göre, H.N.U. (14) ile S.N.U. (13), henüz 5 ve 6 yaşlarındayken amcaları S.U. (43) ve S.U. (38) tarafından zincirleme şekilde cinsel istismara maruz kaldı. Kız çocuklarının yıllarca cinsel istismara uğradığı, H.N.U.'nun arkadaşına söylemesi üzerine ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne, çocukların amcalarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine 2 amca da gözaltına alındı. İfadeleri alınan amcalardan S.U. (43) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz", "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından açılan davanın 5. celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık S.U. ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklara ceza verildi

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.U.'ya, H.N.U.'ya karşı işlediği çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 6 ay, cinsel taciz suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık S.U. ise H.N.U.'ya yönelik çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl, S.N.U.'ya yönelik cinsel istismar suçundan da 15 yıl hapse çarptırıldı.

Mağdurlar ifade verdi

Öte yandan, mağdur H.N.U. önceki celselerde uzman eşliğinde alınan ifadesinde, "Amcam S.U. (43), henüz ben 5 yaşındayken bana dokunuyordu. Ben gıdıklıyor sanıyordum ama öyle olmadığını fark ettim. 5 yaşındayken beni dudağımdan öpmeye çalıştı, üstüme uzandı. 11-12 yaşlarında ise cinsel istismarda bulundu. Bu durum 2-3 defa oldu. S.U. (38) ise benden açık fotoğraf istedi, ilkinde attım ancak 2. ve 3'üncü de atmadım. Bana dokunduğu oluyordu ancak cinsel birlikteliği olmadı" dedi.

S.N.U. da benzer ifadeler vererek sanıklardan şikayetçi oldu.

"H.N.U.'nun vasıtasıyla cinsel içerikli mevzular konuşulmaya başlandı"

Tutuklu sanık S.U. ise ilk duruşmadaki savunmasında, "Abim ve yengem, H.N.U. okula gitmediği zaman veya herhangi bir şikayetleri olduğu zaman beni arıyorlardı. H.N.U.'yu düzgün yetiştirme tarzına getiriyordum. H.N.U. mesajlaşmalarda bana küfür etmeye başladı. Bunun üzerine olayın aslını astarını öğrenmek için araştırma yaptım. H.N.U.'nun sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli mesajlaşmaları olduğunu öğrendim. Ben de bunu engellemek için küfürlü şekilde onun istediği mesajlar yazdım. Onun ağız tarzında konuşarak arkadaş canlısı olmaya çalıştım. Bana küfürlü konuşunca onun ayarında konuşmaya başladım. H.N.U.'nun vasıtasıyla cinsel içerikli mevzular konuşulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

"Cinsel içerikli fotoğrafları başkalarına atıp adları lekeleneceğine bana atsınlar istedim"

Cinsel içerikli yaklaşımının olmadığını ileri süren S.U., "H.N.U., bana küfür edince şaklabanlık olsun diye ben de küfür ediyordum. Cinsel içerikli yaklaşımım olmadı. Sadece mesajlarda konuşma olarak yapıldığını kabul ediyorum. Bundan da pişmanım. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Mağdurdan uygunsuz fotoğraflar istediğim doğrudur. Cinsel içerikli fotoğrafları zaten başka erkeklere atıyorlardı. Ben de bunları engellemek açısından yani farklı kişilere gitmesin, adı lekelemesin diye fotoğraf istedim ve kendim de fotoğraf attım" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık S.U., "H.N.U.'nun sevgilisi olduğunu öğrendiğim için bana iftira attı, suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Başka erkeklerle yazışacağına kendisi ile yazışmasını söylemiş"

Tanık hala A.K. de önceki celse verdiği ifade de, "Mağdur H.N.U., hoppa diye tabir edilen, dışarıya açık, anne ve babasını dinlemeyen, gezip tozmayı, erkeklerle konuşmayı seven, sosyal medyada sürekli resim paylaşan bir kızdı. Kardeşim, yeğenimin bu durumunu bildiğinden dolayı onların bu şekilde davranmasını engellemek amacıyla sosyal medyada başka erkeklerle yazışacağına kendisi ile yazışmasını söylemiş. Bunun üzerine yeğenim H.N.U., amcası S.U. (38) ile sosyal medyada mesajlaşmış. Bu mesajları kardeşim telefonundan gördüm" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Cinsel İstismar Davası: İki Amcaya Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
17:42 Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy’den “Rusya“ şartı Maden anlaşmasına imza atacak Zelenskiy'den "Rusya" şartı
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
23:43 AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı: CHP’ye geçmemi Özgür Özel teklif etti AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti
23:37 Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea’de taraftarlar, maç öncesi Mourinho’nun ismini haykırdı Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
23:18 Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı
23:17 Elon Musk’ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti Elon Musk'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti
23:06 Jose Mourinho ve Okan Buruk’un alabileceği cezalar belli oldu Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu
22:58 İmamoğlu’nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı İmamoğlu'nun şikayet ettiği bilirkişiye soruşturma başlatıldı
22:51 Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 18:34:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Cinsel İstismar Davası: İki Amcaya Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.