Kocaeli'de Cinsel İstismar Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
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Kocaeli'de Cinsel İstismar Davasında Tahliye Kararı

Kocaeli\'de Cinsel İstismar Davasında Tahliye Kararı
15.07.2026 10:37
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Kocaeli'de 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara teşebbüs eden sanık adli kontrolle tahliye edildi.

Kocaeli'de 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik 'nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan sanık H.K. (25), müşteki anne S.K. ve taraf avukatları katıldı. Mağdur B.Y. (13) ise duruşmaya Adli Görüşme Odası'ndan (AGO) uzman eşliğinde bağlandı.

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık H.K.'nin misafir olarak kaldığı evden ayrıldıktan sonra yeniden eve döndüğü ve evde yalnız olan B.Y.'ye yönelik cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Olayın, anne S.K.'nin kızının boynundaki morlukları fark etmesiyle ortaya çıktığı belirtildi.

"Suçlamaları kabul etmiyorum"

Savunması alınan tutuklu sanık H.K., "10 Mart tarihinde Kastamonu'dan iş aramak için Kocaeli'ye gelerek bir gün akrabamda kaldım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Mağdurun boynundaki izlerin nasıl olduğunu bilmiyorum, benden önce olmuş olabilir. Dikkatimi çeken yarası yoktu. Mağdurun neden öyle beyanda bulunduğunu bilmiyorum" dedi.

"Boğazına baktığımda morardığını gördüm"

Müşteki anne S.K. ise beyanında, işten eve döndüğünde kızının normalde giymemesine rağmen boğazlı kazak giymesinden şüphelendiğini belirterek şunları anlattı:

"Normalde boğazlı kazak giymediği için bu durum dikkatimi çekti. Neden giydiğini sorduğumda boğazının ağrıdığını söyledi. Boğazına baktığımda morardığını gördüm. Nasıl olduğunu sordum, kapının çarptığını söyledi, ısrar edince sanığın yaptığını söyledi. Sanık kızıma, 'Seni seviyorum, annene söyleme' demiş. Kızımın boynunu emmiş ve göğüslerini ellemiş. Bunu öğrenince karakola giderek şikayette bulundum ancak şu an şikayetçi değilim."

"Ağzımı kapatarak kimseye söylememem konusunda tehdit etti"

Uzman eşliğinde dinlenen mağdur çocuk, "Annem sabah işe gitmişti, ben de uyuyordum. Sanık ben uyurken yanıma gelerek boynumu emdi. Ağzımı kapatarak kimseye söylememem konusunda tehdit etti, 'Yoksa seni yurda verirler' dedi. Öpme dışında bir şey olmadı. Diğer eylemleri, ailemin bir şey yapmasından korktuğum için söyledim. Şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

"Korkuyorum" diyerek ağladı

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklu kaldığı süre ve suç vasfının değişme ihtimali göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Arada AGO'dan çıkarak duruşma salonunun önüne gelen küçük kızın, annesine sarılarak ağladığı ve "Korkuyorum" dediği duyuldu. Müşteki anne S.K.'nin ise bu sırada çevresindekilere "Sanıktan annesi için şikayetçi olmadım" demesi dikkat çekti.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanık H.K.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Heyet ayrıca, mağdur çocuğun akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de Cinsel İstismar Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika

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