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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 kişi yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler bulunan 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheliye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.