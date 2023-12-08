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Borsada 2,5 milyon TL kaybeden okul müdürünün cesedi sahilde bulundu - Son Dakika
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Borsada 2,5 milyon TL kaybeden okul müdürünün cesedi sahilde bulundu

Kocaeli'de denizde bulunan cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül'e ait olduğu belirlendi. Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği ortaya çıktı.

08.12.2023 - 17:04,  Güncelleme: 18:56
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Kocaeli'de sahilde cesedi bulunan kişinin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül olduğu belirlendi. Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

Kocaeli'de Denizde Ceset Bulundu, Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül Olduğu Belirlendi

CESEDİ SAHİLDE BULUNDU

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kocaeli'de Denizde Ceset Bulundu, Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül Olduğu Belirlendi

BORSADA 2.5 MİLYON TL KAYBETTİ

Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül'e ait olduğu tespit edildi. Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

Kocaeli'de Denizde Ceset Bulundu, Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül Olduğu Belirlendi
Borsada 2,5 milyon TL kaybeden okul müdürünün cesedi sahilde bulundu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Borsada 2,5 milyon TL kaybeden okul müdürünün cesedi sahilde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borsada 2,5 milyon TL kaybeden okul müdürünün cesedi sahilde bulundu - Son Dakika
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