Borsada 2,5 milyon TL kaybeden okul müdürünün cesedi sahilde bulundu

Yunan medyası bu sorunun yanıtını arıyor: 2 metre boyundaki bıyıklı adam kim?

Eşiyle yataktan yayın açtı, yaptıkları da vaadi de mide bulandırıyor

Kocaeli'de sahilde cesedi bulunan kişinin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül olduğu belirlendi. Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.

CESEDİ SAHİLDE BULUNDU

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü.

BORSADA 2.5 MİLYON TL KAYBETTİ

Yapılan araştırmalar neticesinde cesedin kime ait olduğu belirlendi. Cesedin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül'e ait olduğu tespit edildi. Akgül'ün borsada 2.5 milyon TL kaybettiği iddia edildi.