Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika
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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kocaeli\'de Doğal Gaz Patlamasında Ölü Sayısı 2\'ye Yükseldi

Gebze'deki doğal gaz patlamasında 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

09.11.2024 14:34
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 22 Ekim'de 7 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. 2 çocuk annesi 30 yaşındaki genç kadın, hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 22 Ekim saat 11.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 866 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Patlamada Nisa Nur I. (6), Buğlem Gözde S. (8), Alparslan Tuna S. (5), Günay Ergen (65), Birsen T., Zeki K., Ö.E.E. (17) ve Şerife Sarı (30) yaralanmıştı. Yaralılardan Günay Ergen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ergen'in, evden çıkıp camiye gittiği sırada patlamaya yakalandığı öğrenildi. Birsen T., Zeki K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise taburcu edilmişti.

17 günlük yaşam mücadelesi kaybetti

Patlamada yaralanan ve 17 gündür tedavisi devam eden 30 yaşındaki Şerife Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olan 30 yaşındaki genç kadının cenazesinin Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar köyüne gideceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi - Son Dakika

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