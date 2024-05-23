Körfez'de Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu - Son Dakika
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Körfez'de Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Körfez\'de Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde spor otomobiliyle drift yapan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Daha önce de drift atan sürücü, araç kullanma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda heyet raporu almak üzere hastaneye sevk edildi.

23.05.2024 23:57
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde spor otomobiliyle drift yapan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Daha önce de dirft atan sürücü, araç kullanma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda heyet raporu almak üzere hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Caddesi'nde 41 ACK 777 plakalı Nissan marka spor otomobilin drift atığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Büro Amirliği'nce yapılan araştırma sonucu bahse konu otomobil tespit edildi. Otomobil sürücüsüne drift atmak, abartı egzoz ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken trafikten men edilen otomobil otoparka çekildi.

Öte yandan, sürücü sağlık yönünden araç kullanma yeterliliğine sahip olup olmadığı konusunda heyet raporu almak üzere hastaneye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Körfez'de Drift Yapan Sürücünün Ehliyetine El Konuldu - Son Dakika

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