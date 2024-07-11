Kocaeli'de durdurulan tırda 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de durdurulan tırda 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli\'de durdurulan tırda 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan bir tırda, özel olarak dizayn edilen bir zula içerisinde 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik köpeği Talisca'nın yardımıyla yapılan aramada, tırın dorsesinin taban kısmında 218 paket halinde skunk maddesi bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

11.07.2024 14:19
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan tırda, 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin tırı özel dizayn ettikleri öğrenilirken, 218 paket skunk maddesini narkotik köpeği anında tespit etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır ile yüklü miktarda uyuşturucu taşınacağının tespiti üzerine operasyona start verdi. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde uyuşturucu taşıyan tır durduruldu.

Narkotik köpeği Talisca ile birlikte yapılan aramada tırın dorsesinin taban kısmına zulalanmış vaziyette 218 paket halinde, 116 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Malzemelere el koyulurken araç sürücüsü C.A. gözaltına alındı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de durdurulan tırda 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de durdurulan tırda 116 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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