Kocaeli\'de Elektrikli Bisiklet Kazası

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tanker sürücüsünün fark etmeden sıkıştırdığı iddia edilen elektrikli bisiklet demir bariyere çarparak paramparça oldu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, D-130 kara yolu Gölcük istikameti Sanayi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 54 AFE 288 plakalı çimento yüklü tanker ile seyir halinde olan sürücü G.Ö., yolun kenarında ilerleyen elektrikli bisikleti fark etmedi. Tankerin sıkıştırdığı iddia edilen elektrikli bisiklet, demir bariyerlere çarptı. Elektrikli bisikletin paramparça olduğu kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ağır yaralandı. Kazayı fark eden G.Ö. aracından inerek sürücünün yardımına koştu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Tanker sürücü G.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ