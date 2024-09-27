Kocaeli\'de Eski Eşin Bıçaklama Olayı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki çocuğunu okula götürmek için evinden çıkan genç kadın, bir yıl önce boşandığı eski eşi tarafından bıçaklandı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklarını okula götürmek üzere evden çıkan Arzu R. (34), bir yıl önce boşandığı eski eşi Fatih Y. ile karşılaştı. Bina önünde yaşanan tartışma sırasında Fatih Y., cebindeki bıçakla iki çocuğunun yanında Arzu R.'yi bıçakladı. Bacağından yaralanan Arzu R., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fatih Y'nin, Arzu R.'yi zaman zaman tehdit ettiği ve bu sebeple hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

"Kızım tehdit altında"

Olayı anlatan Arzu R.'nin annesi, "Kızım çocuklarını okula götürmüş. Şahıs onu yakalamış. İçeriye girmesi için zorlamış. Kızım da gördüklerine 'Polisi arayın' demiş. O arada benim arkadaşlarım beni aradı. 'Kızını zorla eve soktu' dediler, bende geldim. Bacağını bıçaklamış. Kızım tehdit altında" dedi.

"Korkuyla yaşıyoruz"

Adalet istediğini vurgulayan anne, "Adalet yok. Benim kızım 2 senedir tehdit altında. Başımız belaya girecek. ya o bizi öldürecek, ya da biz onu. Bugün gelmiş olay çıkarmış. Benim kızım öldükten sonra iş işten geçecek. Korkuyla yaşıyoruz. Çocuğunu okula korkuyla götürüyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ