 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini tabancayla boynundan vurarak öldüren zanlı, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Olayın ardından polise teslim olan zanlının ifadesi tamamlandıktan sonra Gebze Adliyesi'ne gönderildi.

Kocaeli\'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
05.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:14
Abone Ol

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini tabancayla boynundan vurarak öldüren zanlı ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay Dağaşan, Ş.A.'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Ş.A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gece polis ekiplerine teslim olan Ş.A.'nın bugün emniyetteki ifadeleri tamamlandı. Zanlı, alınan ifadesi sonrasında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gebze Adliyesi, Kocaeli, Adliye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15
Gebze'de Cinayet Davası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı Gebze'de Cinayet Davası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
13:03
Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti

Son Dakika
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 15:58:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Eski Eşini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement