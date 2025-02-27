Kocaeli'de Ev Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Ev Hırsızları Yakalandı

Kocaeli\'de Ev Hırsızları Yakalandı

İzmit'te evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.

27.02.2025 22:36
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Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde evden hırsızlık yaptığı belirlenen P.T. ve S.G. isimli şahıslar, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Ev Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

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