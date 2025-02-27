Kocaeli\'de Ev Hırsızları Yakalandı

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde evden hırsızlık yaptığı belirlenen P.T. ve S.G. isimli şahıslar, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı. - KOCAELİ
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