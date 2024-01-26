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Kocaeli'de Evde Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de Evde Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu madde ve imalat ekipmanları ele geçirildi.

Kocaeli\'de Evde Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
26.01.2024 - 21:05,
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal eden şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince'de bir eve operasyon düzenledi. Evinde kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada kök boyları 50-60 santimetre aralığında olan 4 skunk bitkisi, 200 gram skunk, 3 gram esrar, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 25 gram kenevir tohumu, nem cihazı, pH ölçüm cihazı, 3 kilogram sıvı toprak gübresi, 2 LED lamba, 4 havalandırma fanı, ısı ölçer, 2 zaman ayarlı priz, ısıtıcı ve havalandırma aspiratörü ele geçirildi. Şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Evde Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Evde Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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