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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı

Kocaeli'de 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü operasyonu kapsamında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli\'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı
27.12.2023 - 23:47,
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Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü operasyonu kapsamında yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan ve 4 yıldır firari durumda olan Gölcük Donanma Komutanlığından ihraç kurmay binbaşı R.Y., TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gölcük'te yakalandı. Gözaltına alınarak ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Gölcük, Terör, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Eski kurmay binbaşı yakalandı - Son Dakika


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