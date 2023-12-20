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Kocaeli'de FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve firari olan M.K.'yı Başiskele'de düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli\'de FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Yakalandı
20.12.2023 - 12:03,
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Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve firari olan M.K.'nın Başiskele'de olduğunu tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, M.K.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.K., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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