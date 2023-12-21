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Kocaeli'de FETÖ firarisi yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de FETÖ firarisi yakalandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari olan M.K.'nın Başiskele'de olduğunu tespit etti ve düzenlenen operasyonla M.K. gözaltına alındı. Tutuklanan M.K., cezaevine gönderildi.

21.12.2023 - 02:47,
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Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve firari olan M.K.'nın Başiskele'de olduğunu tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri, M.K.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan M.K., tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kocaeli\'de FETÖ firarisi yakalandı
Kaynak: İHA
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Jandarma, Kocaeli, Yargı, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de FETÖ firarisi yakalandı - Son Dakika


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