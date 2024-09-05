Kocaeli\'de Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheli ve Mağdur Kadın Yakalandı

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Kocaeli'de fuhşa aracılık ve yer temin etme suçundan 2 şüpheli ve fuhuş yaptığı tespit edilen mağdur kadın operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce, Darıca ilçesinde barındırdığı yabancı uyruklu şahıslara fuhuş amaçlı konaklama tesisleri ve ikametlere götüren şahıslara yönelik dün operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 2 şüpheli ve fuhuş yaptığı tespit edilen mağdur kadın yakalandı. Ayrıca şahıslara ait dijital materyallere el konuldu. Yakalanan 2 şüpheliden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ