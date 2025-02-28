Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Darıca'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 3 kadın fuhuştan kurtarıldı.

28.02.2025 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de eş zamanlı fuhuş operasyonu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 ikamette yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 3 kadın kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yapılan projeli dosya kapsamında, dün Darıca'daki 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 4 şüpheli gözaltına alındı, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 3 kadın kurtarıldı.

Gözaltına alınan S.Ö., K.Y., S.T. ve K.M., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Kocaeli, 3-sayfa, Sağlık, Darıca, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan’ın çağrısının ardından beni aradı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısının ardından beni aradı
20:43 Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü Bilal Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız
19:54 Yılmaz Tunç’tan Öcalan’ın çağrısı sonrası açıklama: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar Yılmaz Tunç'tan Öcalan'ın çağrısı sonrası açıklama: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
09:07 Okan Buruk’un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
08:59 Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu Sete koltuk değnekleriyle döndü Nesrin Cevadzade, hastanelik oldu! Sete koltuk değnekleriyle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 22:29:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.