Kocaeli\'de Gebze-Darıca metro şantiyesinde yangın çıktı

Ardahan'da Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve müzik dinletisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Programda ayrıca, polis teşkilatının geçmişi hakkında video gösterisi ve sunumlar yapıldı. Vali Vekili Şahin Demir, polis teşkilatının ülkede güven ortamının tesisine yönelik takdire şayan hizmetler gösterdiğini belirtti. İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ise Ardahan'ın daha huzurlu bir kent olması için çalıştıklarını ifade etti. Törene, AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut ve diğer yetkililerin yanı sıra polisler ve aileleri de katıldı.