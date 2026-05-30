Kocaeli\'de Gecekonduda Yangın: Tüp Patladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gecekonduda çıkan yangında mutfak tüpü bomba gibi patladı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece sıralarında Diliskelesi Mahallesi 729. Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan S.İ. ile oğlu E.İ., durumu fark ederek hemen dışarı kaçtı, kısa sürede de evde bulunan tüp bomba gibi patladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polisler ise bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ