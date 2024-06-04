Yangının çıktığı gemide dumandan etkilenen 4 kişiden 2'sinin durumu ağır - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yangının çıktığı gemide dumandan etkilenen 4 kişiden 2'sinin durumu ağır

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tersanede bulunan gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Gemide itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması dron ile havadan da görüntülendi. Vali Yavuz, yangının bir hafta önce denize indirilen ve son testleri yapılan gemide elektrik aksamından çıktığını düşündüklerini belirtti. Mahsur kalan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

04.06.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangının çıktığı gemide dumandan etkilenen 4 kişiden 2'sinin durumu ağır

Vali Seddar Yavuz:

"Bir hafta önce denize indirilen ve son testleri yapılan gemide elektrik aksamından çıktığını düşünüldüğümüz yangın meydana geldi"

"4 kişinin hastaneye sevki sağlanmıştır. 2 kardeşimizin durumu diğerlerine göre biraz daha ağırdır"

KOCAELİ - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, tersanede bulunan gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Öte yandan, gemide itfaiye ekiplerinin mahsur kalanları kurtarma çalışması havadan da görüntülendi.

Başiskele ilçesindeki Kocaeli Serbest Bölgesi'nde "TRONDERBAS TR-500-ND" isimli gemide yangın çıktı. Bu sırada gemide çalışma yapan personeller kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürdü ancak işçilerden 2'si mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla gemiden indirilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilendikleri belirlenen 4 personel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gemide itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması dron ile havadan da görüntülendi.

"Bir hafta önce denize indirilmişti"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, bölgeye gelerek olaya ilişkin bilgiler aldı, incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, "Hepimize geçmiş olsun. Bir hafta önce denize indirilen ve son testleri yapılan gemide elektrik aksamından çıktığını düşünüldüğümüz yangın meydana gelmiş; haberi alır almaz itfaiye, AFAD, emniyet birimlerimiz, arama kurtarma ekiplerimizin bölgeye intikali tarafımdan talimatlandırılmıştır. Arkasından da ilgili kaymakamımız, vali yardımcımız olay yerine intikal etmiştir" dedi.

"2 kardeşimizin durumu diğerlerine göre biraz daha ağır"

2 kişinin içeride mahsur kaldığını söyleyen Vali Yavuz, "Müdahale etmek isteyen arkadaşlarımızdan da dumandan etkilenenler olmuştur. Sonuç itibariyle 2 kardeşimiz gemiden kurtarılmıştır. İlk yardım ekipleri süratle müdahale etmiş, 4 kişinin hastaneye sevki sağlanmıştır. 2 kardeşimizin durumu diğerlerine göre biraz daha ağırdır. Şuanda İl Sağlık Müdürümüz, tüm hekimlerimiz gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Dileğimiz, herhangi bir can kaybının olmamasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Seddar Yavuz, İtfaiye, Kocaeli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangının çıktığı gemide dumandan etkilenen 4 kişiden 2'sinin durumu ağır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:06:02. #1.12#
SON DAKİKA: Yangının çıktığı gemide dumandan etkilenen 4 kişiden 2'sinin durumu ağır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement