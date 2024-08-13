Kocaeli'de Hayalet Ekran Hırsızları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de Hayalet Ekran Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Kocaeli\'de Hayalet Ekran Hırsızları Suçüstü Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Kartepe ilçelerinde 9 farklı otomobilden yaklaşık 60 bin lira değerinde olan hayalet ekranları çalan hırsızlar, polis tarafından suçüstü yakalandı.

13.08.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'den 9 farklı otomobilden hayalet ekranları çalan ve lüks otomobil sahiplerinin kabusu olan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Kartepe ilçelerinde 9 farklı otomobilden tanesi yaklaşık 60 bin lira değerinde olan hayalet ekranları çalan hırsızlar, adeta otomobil sahiplerinin kabusu oldu. Hırsızlık olayları üzerien harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri zanlıları takibe aldı. Son olarak İzmit'te hırsızlık olayına karışan 2 zanlı, polis ekiplerinin çalışmaları neticesi suçüstü yakalandı. Sürücülerin kabusu olan E.D. ve yaşı küçük olan F.B. isimli şüpheliler, çaldıkları 3 adet hayalet gösterge, göstergeleri sökmek için kullanılan aparatlar ve 2 çift eldivenle birlikte yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kartepe, kocaeli, Gebze, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Hayalet Ekran Hırsızları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 Sarsıntı Türkiye’den de hissedildi Suriye’nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi! Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
23:10 Hamas’ı karıştıran olay 1 İsrailli esir öldü, 2’si ağır yaralı Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı
22:13 Eskişehir’de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçaklayıp canlı yayın açtı
22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 00:28:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Hayalet Ekran Hırsızları Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement