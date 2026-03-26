Kocaeli\'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden içinde 400 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Mart 2026 tarihinde İzmit ilçesinde meydana geldi. Bir ikamete giren şahıs içinde 400 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın B.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli B.T., 25 Mart 2026 tarihinde İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise çalınan ziynet eşyaları ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ