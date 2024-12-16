Kocaeli'de İki Katlı Ahşap Evde Yangın - Son Dakika
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Kocaeli'de İki Katlı Ahşap Evde Yangın

Kocaeli\'de İki Katlı Ahşap Evde Yangın

İzmit'te meydana gelen yangında, iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri dar sokaklarda zorlanarak yangını söndürdü. Yangının sebebi araştırılıyor.

16.12.2024 02:39  Güncelleme: 02:42
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, dar sokaklara rağmen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Alevlere teslim olan ev, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sokakların dar olması sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlanan ekipler, taşıdıkları uzun hortumlar ile alevlere müdahale etti. Kısa sürede tüm evi saran alevler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.

Evde ikamet eden yaşlı kadının yangının hemen ardından dışarıya çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de İki Katlı Ahşap Evde Yangın - Son Dakika

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