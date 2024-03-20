Kocaeli\'de iş yeri sahibinin oğlu tarafından vurulan kişinin ifadesi ortaya çıktı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş yeri sahibinin oğlu Ü.T. tarafından tabanca ile ayağından vurulan Selçuk Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, eşya taşıdığı sırada Ü.T.'den aracı başka yere çekmesini istediğini söyleyen Selçuk Y., "Belinden silahı çıkararak ayağıma doğru bir el ateş etti. Ben yaralandım ve yere düştüm. Yere düşünce Ü.T. ve dükkan sahibi Z.T. bana saldırdı" dedi.

Olay, dün Hamit Kaplan Caddesinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Y. (42) ile iş yeri sahibi Z.T.'nin oğlu Ü.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ü.T., Selçuk Y.'ye tabanca ile ateş etti. Ayağından vurulan Selçuk Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ü.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Bana saldırdı ve yumruk attı"

Öte yandan, ayağından yaralanan Selçuk Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Olay günü dükkanını taşıdığını belirten Selçuk Y., "Z.T. ile yaklaşık 10-15 gün önce dükkanı boşaltma konusunda anlaşmıştım. Dün itibariyle kendime ait olan forklift, kamyon ve elamanlarımla eşyaları diğer dükkana taşımaya başladım. Öğleden sonra eşya taşıdığımız sırada dükkan sahibinin oğlunun kullandığını bildiğim araç için 'Çeker misiniz?' diye seslendim. İsmini Ü. olarak bildiğim dükkan sahibinin oğlunu daha önce görmedim. Ben içeri seslendikten sonra Ü.T. bana 'Bu dükkan kimin' şeklinde sözler söyledi. Bende 'Kiminse kimin arabayı çek de eşyaları taşıyalım' dedim. Bunun üzerine şahıs direkt bana saldırdı ve yumruk attı. Bende karşılık vererek, ona yumruk attım. Bunun üzerine Ü.T. belinden silahı çıkararak ayağıma doğru bir el ateş etti. Ben yaralandım ve yere düştüm. Yere düşünce Ü.T. ve dükkan sahibi Z.T. bana yerdeyken saldırdı. Kafama doğru tekme attılar" dedi.

Selçuk Y., Ü.T. ile babası Z.T'den şikayetçi olduğunu da aktardı. - KOCAELİ