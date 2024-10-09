Kocaeli'de İşçi Pansiyonunda Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

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İşçilerin kaldığı pansiyonda yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde işçilerin kaldığı pansiyonda yangın çıktı. 3 işçinin ve bir kedinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, 18.15 sıralarında Malta Mahallesi'nde bulunan pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaldığı pansiyonda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 3 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. İçeriden çıkarılan ve dumandan etkilenen kedi ile de itfaiye ekipleri ilgilendi. İşçilerin ve kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.