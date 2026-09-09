Kocaeli'de jandarmanın operasyonunda 5,4 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de jandarmanın operasyonunda 5,4 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Kocaeli\'de jandarmanın operasyonunda 5,4 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
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Kocaeli'de jandarma ekipleri, Dilovası ve Gebze'de üç araçta yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 400 bin TL olan kaçak ürünler buldu. Operasyonda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince Dilovası ve Gebze'de 3 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 400 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Dilovası ve Gebze ilçelerinde 3 araçta arama gerçekleştirildi. 6-7 Eylül tarihlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 400 bin lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Ekiplerce yapılan aramalarda 500 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü, bin paket kaçak sigara, 238 elektronik sigara ve ünlü markalara ait bin 500 çift gümrük kaçağı terlik bulundu. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Dilovası, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Gebze, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de jandarmanın operasyonunda 5,4 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de jandarmanın operasyonunda 5,4 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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