Kocaeli\'de Kaçak Formalar ve Sahte İlaçlar Ele Geçirildi

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Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde ünlü markalara ait 800 taraftar forması ve 2 bin 464 sahte tıbbi ilaç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmit ve Körfez ilçelerinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda ünlü markalara ait 800 taraftar forması ve 2 bin 464 sahte tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ