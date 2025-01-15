Kocaeli\'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

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Kocaeli'de 2 işyeri, depo ve 3 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 220 bin dolu makaron, 40 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İzmit ilçesinde 6 şüpheliye ait 2 iş yeri, depo ve 3 araçta arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 220 bin dolu makaron, 40 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken 6 şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ