Kocaeli'de 2 işyeri, depo ve 3 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 220 bin dolu makaron, 40 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda İzmit ilçesinde 6 şüpheliye ait 2 iş yeri, depo ve 3 araçta arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 1 milyon bandrolsüz boş makaron, 220 bin dolu makaron, 40 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken 6 şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu - Son Dakika
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