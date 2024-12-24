Kocaeli'de Kadın Kalbinden Vurulmuş Bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de Kadın Kalbinden Vurulmuş Bulundu

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40 yaşındaki Funda Kaymaz, evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar notu bulundu.

24.12.2024 12:05
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Kalbine isabet eden tek kurşunla ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 40 yaşındaki kadın, evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde intihar notu da bulunduğu öğrenildi.

Olay, Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden silah sesinin yükseldiğini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Funda Kaymaz'ı tabanca ile vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Funda Kaymaz'ın kalbine isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca, evde intihar bulunduğu da öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli\'de Kadın Kalbinden Vurulmuş Bulundu
Kaynak: İHA

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