Tartıştığı kocasını silahla öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında dehşet yaşandı. Adnan Kahveci Caddesi'nde yer alan ve tütün ürünleri satan bir dükkanda iddiaya göre; F.A. henüz bilinmeyen bir nedenle kocası S.A. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen kadın kocasına silahla ateş etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, S.A.'nın cenazesi morga kaldırıldı.
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