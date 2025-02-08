Tartıştığı kocasını silahla öldürdü - Son Dakika
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3.Sayfa

Tartıştığı kocasını silahla öldürdü

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Kocaeli'nde bir kadın, bilinmeyen bir nedenle kocasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen kadın kocasını silahla vurarak öldürdü.

08.02.2025 02:01
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında dehşet yaşandı. Adnan Kahveci Caddesi'nde yer alan ve tütün ürünleri satan bir dükkanda iddiaya göre; F.A. henüz bilinmeyen bir nedenle kocası S.A. ile tartışmaya başladı.

KOCASINI SİLAHLA KATLETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen kadın kocasına silahla ateş etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, S.A.'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Tartıştığı kocasını silahla öldürdü
Kaynak: İHA

Politika, Çayırova, Cinayet, 3-sayfa, kocaeli, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tartıştığı kocasını silahla öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • H. Bay.:
    erkeğe şiddetttt den bahseden yok 33 2 Yanıtla
  • Kazim :
    Evin içinde kavga olur anlaşamazsın tartışırsın. Ama evin içinde silahı anlayamadım. Her gün neredeyse silahlı cinayetler oluyor. Türkiyem bir başka oldu. 22 0 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Erkek köledir nikahtan sonra kölelilk başlar 15 0 Yanıtla
  • kamil erol:
    sosyal medya insanların tüm ayarını bozuyor 13 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    70 yıllar gibi artık herkeste silah var 6 0 Yanıtla
  • 6490203:
    erkeğe şiddetin önüne geçilmeli 4 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    BİR ÜLKEDE FABRİKALAR SATILIRDA ÜRETİM BİTERSE EKONOMİ ÇÖKER EKONOMİ ÇÖKERSE EN BAŞTA AİLE ÇÖKER SUÇLAR ARTAR BU OLAYLARIN BU KADAR ARTMASI ASLA TESADÜF DEGİLDİR SEBEB SONUÇDUR VE BU HÜKÜMET GİTMEDEN O FABRİKALAR TEKRAR AÇILMADAN ASLA BİTMEYECEK ASLA 1 3 Yanıtla
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