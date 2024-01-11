Kocaeli\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Alkollü Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün, kısa süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 HB 203 plakalı Fiat marka otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Takla atan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü K.Ş'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün kısa süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ